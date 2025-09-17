Homem é arrastado para fora de casa e executado a tiros em Jaboatão dos Guararapes

Caso aconteceu na madrugada desta terça (16) e segue sob as investigações da Polícia Civil de Pernambuco

Fachada do IML (Nivaldo Fran)

Na madrugada desta terça-feira (16), um homem foi arrastado para fora da residência e executado a tiros na Rua Granito, no bairro de Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes. A vítima foi identificada como Júlio Rosa, de 28 anos.

Segundo informações repassadas por testemunhas à polícia, homens encapuzados se apresentaram como policiais, invadiram a residência, retiraram a vítima à força e efetuaram diversos disparos. A vítima morreu no local antes mesmo da chegada do socorro.

A Polícia Militar esteve no local e realizou o isolamento área até a chegada do Instituto de Criminalística (IC), que fez a perícia. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

A Polícia Civil abriu inquérito para identificar os envolvidos e apurar as circunstâncias do crime. O caso foi registrado pela Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul.