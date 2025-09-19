Mulher é morta a tiros enquanto voltava da igreja para casa

A mulher foi identificada como Deyse Carolyne Gomes da Silva, de 30 anos. Ela voltava da igreja para casa quando foi executada a tiros na noite desta quinta-feira (18)

Uma mulher foi executada a tiros enquanto voltava da igreja para casa, na noite desta quinta (19). O caso aconteceu no bairro do Curado IV, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. A vítima foi identificada como Deysa Carolyne Gomes da Silva, de 30 anos.

Nas redes sociais, Deysa chegou a postar vídeos de dentro da igreja, quando voltava para casa, momentos antes de ser assassinada.

Informações extraoficiais dão conta de que Deysa teria envolvimento com drogas. Outros vídeos postados em seu perfil de rede social sugerem que ela poderia estar usando algum alucinógeno.

No entanto, não há quaisquer informações que relacionem a morte dela com o uso ou não de drogas. As investigações estão na sua fase inicial.

O que diz a Polícia

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que realizou o registro do caso como homicídio consumado. Segundo a corporação, as investigações seguem até o total esclarecimentodocaso.