Corpos são encontrados em Icaraíma; suspeita é de que sejam de 4 homens que foram cobrar dívida

Desaparecidos desde agosto, os homens saíram do Estado de São Paulo para cobrar uma dívida em Icaraíma, no Paraná

De acordo com as investigações, Alencar Gonçalves de Souza contratou três homens do Estado de São Paulo - Rafael, Robishley e Diego Henrique - para ajudá-lo na cobrança de uma dívida de R$ 255 mil referente à venda de uma propriedade rural, em agosto do ano passado, para a família de Antônio e Paulo Ricardo Buscariollo (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil do Paraná localizou na madrugada sexta-feira, 19 corpos enterrados em uma área rural de Icaraíma, no Noroeste do Estado. A suspeita é de que sejam dos quatro homens que saíram do Estado de São Paulo, para cobrar uma dívida, e que estavam desaparecidos desde agosto.

Essa última etapa das buscas teve início na manhã de quinta-feira, 18. "O trabalho investigativo se concentrou inicialmente nos arredores de um veículo que foi a última evidência material encontrada do grupo. A área de varredura foi ampliada gradualmente, em um esforço contínuo para localizar os desaparecidos", disse a Polícia Civil do Estado.

Por volta das 23h, as equipes localizaram uma área com sinais de alteração no solo, dissimulada sob galhos e vegetação seca. Durante as escavações, os policiais encontraram os corpos.

A Polícia Científica do Paraná participou da ação, sendo responsável pelos trabalhos de perícia no local e pelo recolhimento dos corpos.

A investigação, agora, avança para a fase de identificação dos corpos, com a suspeita de que sejam esses quatro homens. "Eles viajaram do Estado de São Paulo ao Paraná para uma cobrar uma dívida e foram vistos pela última vez em Icaraíma, quando se dirigiram a uma propriedade rural e, a partir de então, não fizeram mais contato com familiares", reforçou a polícia.

Desde o desaparecimento, a Polícia Civil passou a tratar o episódio como um caso de homicídio. Dois suspeitos já foram identificados, mas permanecem foragidos. A ação para localização dos corpos contou também com acompanhamento da Força Nacional.

"A confirmação oficial da identidade dos corpos será feita por meio de exames periciais. As investigações prosseguem sob sigilo", afirmou ainda a Polícia Civil do Estado.

As vítimas seriam:

- Alencar Gonçalves de Souza Giron, de 36 anos;

- Rafael Juliano Marascalchi, de 43;

- Robishley Hirnani de Oliveira, 53;

- Diego Henrique Afonso, 39.

O carro usado por eles já tinha sido localizado na sexta-feira passada, 12, pela Polícia Militar Ambiental do Paraná. O veículo estava enterrado e tinha marcas de disparo de arma de fogo e sangue.

Conforme as investigações, os rapazes sumiram depois de cobrarem uma dívida em uma fazenda no município de Icaraíma, na região sudoeste do Estado.

Investigações

De acordo com as investigações, Alencar Gonçalves de Souza contratou três homens do Estado de São Paulo - Rafael, Robishley e Diego Henrique - para ajudá-lo na cobrança de uma dívida de R$ 255 mil referente à venda de uma propriedade rural, em agosto do ano passado, para a família de Antônio e Paulo Ricardo Buscariollo.

Passado um ano, as investigações apontaram que os novos moradores ainda não tinham realizado o pagamento.

Familiares de Alencar alertaram a polícia sobre o desaparecimento dele no dia 6 de agosto. Os quatro rapazes estiveram na fazenda em questão nos dias 4 e 5 de agosto.