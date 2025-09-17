Segundo a CTM, pelo menos seis linhas de ônibus terão suas paradas alteradas a partir desta quarta-feira (17)

Paradas de ônibus são alteradas durante obras na BR-101 Norte (Divulgação)

As obras em andamento na BR-101 Norte provocam alterações nas paradas de transporte público a partir desta quarta-feira (17). De acordo com o Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), haverá interdição de tráfego dos coletivos sobre as pontes do Rio Arroio Desterro e Rio Barro Branco.

No trecho do Rio Arroio Desterro, em Igarassu, os passageiros que seguem no sentido Igarassu/Recife deveram utilizar os pontos provisórios instalados na pista exclusiva da BR-101, em frente à SE Neoenergia Cruz de Rebouças e no lado oposto à Moenda do Matuto, além da parada no tráfego misto, ao lado do Depósito 2001.

Já nas proximidades do Hospital Miguel Arraes, sobre o Rio Barro Branco, em Abreu e Lima, os usuários que seguem no sentido Recife/Igarassu passam a contar com opções na pista exclusiva da PE-15 (em frente ao posto Federal), na pista mista da BR-101 (em frente ao Assaí) e na pista exclusiva da rodovia (lado oposto ao Fórum de Abreu e Lima).

No sentido Igarassu/Recife, também haverá mudanças: os pontos estarão localizados em frente ao Rei da Carne de Sol, ao lado do Terminal Integrado de Abreu e Lima, na pista mista da PE-015 (próximo a uma borracharia) e na pista exclusiva da PE-015 (lado oposto ao nº 96).

Linhas de ônibus afetadas