SDS pune PMs do Bope envolvidos em mortes no Recife com menos de 30 dias de detenção

A punição foi publicada no Boletim Geral da SDS do sábado (13)

Operação do Bope aconteceu na Comunidade do Detran, no Recife, em 2023 (Arquivo)

A Corregedoria-Geral da Secretaria de Defesa Social (SDS) puniu com menos de 30 dias de detenção seis policiais militares (PMs), do Batalhão de Operações Especiais (Bope), que são réus por matar duas pessoas na Comunidade do Detran, na Zona Oeste do Recife, em 2023. Na esfera criminal, eles respondem em liberdade à acusação de duplo homicídio.

A punição dos PMs foi publicada no Boletim Geral da SDS do sábado (13), após a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar (PAD). O procedimento, que apurava a conduta dos policiais do Bope na ocorrência, concluiu que os agentes cometeram infração ao deixar de “adotar as medidas legais cabíveis no tocante ao isolamento do local de crime”.

A decisão administrativa determinou 24 dias de detenção para os PMs Josias Andrade Silva Júnior e Carlos Alberto de Amorim Júnior. Já os policiais Ítalo José de Lucena Souza, Brunno Matteus Berto Lacerda, Rafael de Alencar Sampaio e Lucas de Almeida Freire Albuquerque Oliveira foram punidos com 23 dias.

O grupo também responde, na Justiça, por envolvimento direto na morte de Bruno Henrique Vicente da Silva, de 28 anos, e Rhaldney Fernandes da Silva Caluete, de 32. Todos estão soltos, por decisão judicial, desde junho de 2025. O júri popular, que vai julgar os policiais, ainda não foi realizado.

O Diario de Pernambuco procurou a defesa dos militares, ainda na segunda-feira (16), mas não obteve retorno.

O caso

Em novembro de 2023, equipes do Bope invadiram uma casa na Comunidade do Detran, na Iputinga, e atiraram contra dois homens. A princípio, foi informado que eles buscavam “suspeitos de tráfico de drogas".

Os baleados teriam sido socorridos pela PM e levados para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Caxangá, na mesma região, mas não resistiram aos ferimentos.

Logo após as mortes, os militares do Bope se apresentaram na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, e relataram que os homens foram mortos porque teriam reagido à abordagem.

Os PMs também relataram ter apreendido, durante a ação, 527 gramas e mais 28 pequenas porções de maconha, 150 pedras de crack, uma balança de precisão, dois revólveres calibre 38 e 12 munições - sendo nove deflagradas.

Eles chegaram a ser liberados após os depoimentos no DHPP. Mas, após análise das imagens da câmera de segurança, a Delegacia de Polícia Judiciária Militar identificou que a versão dos militares não se sustentava e autuou os PMs em flagrante.

Em nota, a SDS afirma que a Corregedoria concluiu o processo administrativo para apurar o caso. “O procedimento resultou em punições disciplinares aplicadas de acordo com o Código Disciplinar dos Militares de Pernambuco (Lei nº 11.817/2000)”, diz a pasta.

“A SDS ressalta ainda que, caso os militares sejam condenados na Justiça comum a penas que envolvam prisão, eles poderão responder novamente a processo disciplinar específico (Conselho de Disciplina), conforme prevê a lei”, afirma.

