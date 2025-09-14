Jovem morre após levar choque elétrico e ser arremessado de palco

Jadson Matheus Farias foi eletrocutado em cima de um placo, em Poção, no sábado (13). Depois de levar a descarga elétrica, ele caiu do palco e ficou inconsciente

Fachada do IML (Rafael Vieira/DP Foto)

Um choque elétrico provocou a morte de um jovem de 16 anos, durante um evento, no Agreste pernambucano

Jadson Matheus Farias foi eletrocutado em cima de um placo, em Poção, no sábado (13).

Depois de levar a descarga elétrica, ele caiu do palco e ficou inconsciente.

Levado para uma unidade de saúde na região e transferido para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, na área central do Recife, onde morreu.

O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML). A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar as circunstâncias do acidente.

Por meio de nota divulgada neste domingo, a Polícia Civil disse que registrou uma ocorrência de “morte acidental”.

A vítima, um adolescente de 16 anos, deu entrada em uma unidade hospitalar após ser vítima de choque elétrico e ser arremessado de um palco.

“A vítima não resistiu aos ferimentos. As diligências seguem até o esclarecimento do caso”, acrescentou.