Homem é encontrado morto e decapitado no Cabo de Santo Agostinho

Segundo a polícia, o homem apresentava perfurações causadas por disparos de arma de fogo e golpes de faca pelo corpo; O crime segue sob as investigações da Polícia Civil de Pernambuco

Um homem foi assassinado e teve a cabeça arrancada na noite de terça-feira (16), na Rua da Linha, no bairro de Ponte dos Carvalhos, em Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife. A vítima foi identificada como Jeferson Silva da Conceição, de 26 anos.

De acordo com à polícia, o homem apresentava perfurações causadas por disparos de arma de fogo e golpes de faca, além de ser decapitado. Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram no local, isolaram a área e iniciaram as investigações.

O corpo passou por perícia e foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife. A PCPE informou que um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias do caso. As investigações ficaram sob a responsabilidade da Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul.