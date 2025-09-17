° / °
Vida Urbana
JUSTIÇA

MPPE recomenda à Câmara de Vereadores de Parnamirim, no Sertão, a exoneração de servidores comissionados

A recomendação é válida para todos os servidores comissionados que exerçam funções técnicas, burocráticas ou operacionais. A Câmara também deverá convocar e dar posse aos candidatos aprovados no concurso público

Diario de Pernambuco

Publicado: 17/09/2025 às 08:28

Seguir no Google News Seguir

Prédio do MPPE no Recife./Foto: Divulgação/MPPE

Prédio do MPPE no Recife. (Foto: Divulgação/MPPE)

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) recomendou à Câmara de Vereadores de Parnamirim, no Sertão do estado, a exoneração de todos os servidores comissionados que atuem em desvio de função, exercendo atividades técnicas, burocráticas ou operacionais que não se enquadram nos cargos de direção, chefia e assessoramento superior.

A Promotoria de Justiça do município recomendou que a casa legislativa convoque e dê posse aos candidatos aprovados no último concurso público, respeitando a ordem de classificação, e que se abstenha de novas contratações temporárias ou nomeações irregulares.

A Câmara de vereadores tem prazo de dez dias para comprovar documentalmente o cumprimento das medidas, sob pena de adoção de ações judiciais, incluindo a responsabilização por improbidade administrativa.

 

cargos , Comissionados , mppe , Recomenda , servidores
Mais de Vida Urbana

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP