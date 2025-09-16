Porto de Suape e Secretaria de Agricultura firmam Pacto pelo Agro de Pernambuco

Porto de Suape (Porto de Suape)

Pela primeira vez, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca (SDA - PE) e o Porto de Suape se unem em um esforço conjunto para fortalecer o escoamento da produção agrícola, pecuária e pesqueira do Estado. O movimento, batizado de Pacto pelo Agro, marca a criação de um comitê permanente de trabalho voltado a destravar gargalos e ampliar as operações pelo complexo industrial portuário.

O lançamento da estratégia conjunta ocorreu na sede da secretaria e contou com a presença do secretário de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca, Cícero Moraes, e do diretor-presidente do Complexo Industrial Portuário de Suape, Armando Monteiro Bisneto, acompanhado de alguns integrantes de sua equipe: José Humberto Cavalcanti (diretor de Relações Institucionais e Governamentais), Marcelo Moraes (coordenador jurídico), Alexandre Cardoso (assessor especial de relações institucionais), além do consultor Paulo Nogueira, especialista em fruticultura.

A iniciativa representa um gesto importante para o desenvolvimento do Estado e marca a primeira integração formal entre o Porto de Suape e o setor do agronegócio. A força-tarefa está sendo criada para estruturar ações que consolidem Pernambuco como polo exportador de frutas, grãos, carnes e outros produtos do segmento. O grupo também vai discutir permanentemente alternativas logísticas para tornar Suape mais competitivo, para atender às demandas do setor, inclusive na importação de insumos. A proposta, segundo os articuladores, sinaliza a disposição do governo e de Suape em garantir o protagonismo do agro pernambucano no cenário nacional e internacional.

O secretário Cícero Moraes destacou que a iniciativa simboliza um ambiente histórico de colaboração. “Hoje, representando o Governo de Pernambuco, sob a orientação da governadora Raquel Lyra, estamos dando o pontapé de um movimento permanente, que vai gerar impacto para o desenvolvimento do nosso Estado. Um gesto que sinaliza a disposição do governo em destravar o que precisa ser destravado. Vamos trazer todos à mesa de discussões para que possamos implementar um plano concreto de ação com produtores, técnicos, exportadores e a diretoria de Suape, e, assim, garantir que Pernambuco assuma o protagonismo do agronegócio também no cenário internacional”, afirma Cícero Moraes.

Segundo ele, a parceria busca atender às demandas emergenciais e estruturar soluções de médio e longo prazo. “O Pacto pelo Agro é a demonstração de que o Estado está olhando para o futuro com responsabilidade”, completa. “Com a articulação entre governo, setor produtivo e logística portuária, a expectativa é que Pernambuco avance na competitividade do agro e amplie sua presença nos mercados nacional e internacional”, pontua.

Segundo o diretor-presidente da estatal portuária, Armando Monteiro Bisneto, o Pacto pelo Agro vai ganhar reforço estratégico com a chegada do APM Terminals Suape, terminal privado de contêineres e de carga geral que começará a operar no segundo semestre de 2026, com investimentos de R$ 1,6 bilhão. “O equipamento será o primeiro 100% elétrico da América Latina, trazendo tecnologia de ponta e foco em sustentabilidade, o que deve ampliar a competitividade do complexo portuário no país e no mundo”, enfatiza o gestor. A APM Terminals é uma subsidiária do grupo dinamarquês A.P. Moller Maersk, líder mundial no transporte marítimo de contêineres.

EXPANSÃO

De acordo com Armando Bisneto, o novo terminal deverá absorver cerca de 35% da movimentação atual do porto, criando um ambiente de maior concorrência e equilíbrio de preços. Entre os diferenciais, estão estruturas mais modernas para cargas refrigeradas e um projeto inovador de câmaras frias, atendendo especialmente às demandas do agronegócio pernambucano. “A expectativa é que o terminal da APM represente uma mudança estrutural no ambiente logístico de Pernambuco. Além de abrir espaço para novos investimentos e atrair mais operadores, deverá ampliar a eficiência no escoamento da produção agrícola e industrial, fortalecendo a posição de Suape como um dos principais hubs portuários do país”, acrescenta.

Além do projeto da APM Terminal, o Porto de Suape está recebendo investimentos de peso em infraestrutura, a exemplo da construção dos Cais 6 e 7, com investimentos da ordem de R$ 600 milhões, e da instalação do Terminal de Granéis Sólidos, que poderá movimentar cerca de 770 mil toneladas de mercadorias diversas por ano. Suape também é hoje um importante terminal de exportação de carne bovina. A Masterboi exporta 90% de sua produção para cerca de 20 países via o complexo portuário.