PF cumpre 31 mandados contra tráfico e lavagem de dinheiro em dois estados

A Polícia Federal (PF) está cumprindo 18 mandados de busca e apreensão e 13 mandados de prisão preventiva nas cidades de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, Barbalha e Jardim, no Ceará. O alvo é um esquema de tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro

A Polícia Federal em Pernambuco deflagrou uma operação contra um esquema interestadual de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na manhã desta terça (16). Estão sendo cumpridos 31 mandados judiciais – 18 de busca e apreensão e 13 de prisão preventiva – nas cidades de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, e de Barbalha e Jardim, no Ceará.

A organização criminosa conta, segundo inquérito da PF, com um grupo especializado na distribuição de entorpecentes e na utilização de empresas de fachada para disfarçar a origem ilegal dos recursos. Também foram identificados operadores logísticos e financeiros do grupo, responsáveis por armazenar, transportar e movimentar recursos provenientes do esquema.

Operação Pepperoni

A operação desta terça (16) é denominada “Pepperoni”, e, segundo a PF, faz referência ao empreendimento comercial utilizado pelo principal investigado para lavar recursos ilícitos e justificar rendimentos de origem criminosa.