32ª Agrinordeste espera receber 30 mil pessoas nesta edição

Com mais de 300 estandes, feira traz oportunidades de negócios para o setor agropecuário regional ou quem deseja empreender no setor

Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Pernambuco (Faepe), Pio Guerra (Foto: Marina Torres/DP Foto)

A Agrinordeste, considerada uma das maiores feiras do setor agropecuário da região, começa nesta quinta-feira (4) e vai até domingo (9), no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda. A feira deve receber mais de 30 mil visitantes entre o público geral, autoridades governamentais, produtores rurais, estudantes e empresários do setor. O evento, com entrada gratuita, é promovido pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Pernambuco (Faepe).

O presidente da Faepe, Pio Guerra, destaca que o evento traz oportunidades para quem quer empreender no setor. “Para quem desejar iniciar, por exemplo, uma criação de gado, aves ou porcos, na Agrinordeste, temos um grupo de pessoas para oferecer consultoria, com atendimento especializado, para cada cliente interessado.“ explica.

Em entrevista ao Diario de Pernambuco, Guerra lembra que a Agrinordeste foi criada inicialmente para suprir a falta de um evento voltado para o setor agropecuário em Pernambuco, que representa cerca de 5% do PIB do estado. Com isso, o evento foi criado para ser um espaço de informações sobre o mercado, de políticas públicas, produtos e inovação no setor.

“Ao longo dos anos, o evento começou a agregar também alguns estandes com produtos variados, se tornando uma grande feira”, disse Guerra. Nesta edição, participam dos quatro dias de evento mais de 300 estandes.

De acordo com Guerra, em 2024 o PIB da agropecuária cresceu 11% em Pernambuco e nos últimos 6 anos cresceu cerca de 50%.

Em relação ao mercado internacional, o presidente destaca a importância da fruticultura do Vale do São Francisco e do setor sucroalcooleiro. Segundo ele, os produtos representam cerca de 60% das exportações do agro e 36% das exportações de Pernambuco.

Entre os principais destaques da Agrinordeste, a feira traz a Arena Agrinordeste/Vila Pet, com oficinas gratuitas de adestramento, agility, obediência e controle, além de palestra sobre cães-guia, além do Espaço Moda Agro, com estandes e desfiles com vestuário e acessórios tendência no mundo agro.

A programação também conta com o espaço Senar Oportunidades, com orientação técnica de como empreender no meio rural, a Agrinordeste também traz a Feira de Produtos do Campo. O espaço é composto por estandes com produtos rurais, insumos agropecuários, alimentação e artesanato de várias partes do país.

A feira também abre espaço para oficinas, no Festival Gastronômico Sabor do Campo, com estandes especializados, concursos com premiações, além de oficinas e aulas-show com renomados chefs. Outra oportunidade para quem busca conhecimento é o 6º Show de Churrasco, nesse espaço o Embaixador do Churrasco, Mauro Camargo, vai ministrar oficinas sobre o preparo de variados tipos de carnes e cortes

Outros destaques em produtos é o 17º Show de Lácteos, concurso e exposição de queijos, manteigas e derivados de leite e a 12ª Feira dos Produtores de Cana do Nordeste (Norcana), focada em inovações no setor sucroalcooleiro, com palestras, estandes de insumos, equipamentos e máquinas.

A Agrinordeste conta com o apoio do Sebrae-PE, Confederação Nacional da Agricultura (CNA), Senar Nacional, Senar Pernambuco, Banco do Nordeste, Sudene, entre outros parceiros institucionais e governamentais.

Serviço

Agrinordeste 2025

Quando: 4 a 7 de setembro de 2025

Onde: Centro de Convenções de Pernambuco – Olinda

Horário: das 10h às 21h

Entrada: gratuita

Mais informações: www.agrinordeste.com.br

