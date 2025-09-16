Mesmo sem chuva no Recife, Túnel da Abolição segue alagado e interditado

Secretaria estadual diz que bombas de drenagem foram danificadas devido ao lixo acumulado no local e joga responsabilidade para a Prefeitura do Recife; Órgão municipal nega sujeita e diz que a manutenção do Túnel da Abolição é responsabilidade do Governo do Estado

O Túnel da Abolição está alagado desde esta segunda-feira (15) (Foto: Melissa Fernandes / DP Fotos)

Mesmo sem registro de chuva nos últimos dias no Recife, o Túnel da Abolição, no bairro da Madalena, segue interditado, nesta terça-feira (16), pelo segundo dia consecutivo devido a um alagamento.

Com o alagamento, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) bloqueou a via desde esta segunda-feira (15), desviando o trânsito pela Rua José Osório, em direção a Av. Caxangá.

O desvio, no entanto, não tem evitado a reclamação de quem trafega pela região. Os motoristas relatam dificuldades nos acessos e muito congestionamento, principalmente na Rua Real da Torre.

Por meio de nota, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) informou que equipes técnicas estão no local desde a madrugada de segunda-feira (15) atuando para drenar a água acumulada no Túnel da Abolição.

A expectativa da Seduh é que os trabalhos sigam até a tarde desta terça (16).

Ainda segundo a Seduh, o sistema de drenagem está operando com bombas provisórias, enquanto os equipamentos principais passam por reparo.

A secretaria estadual ainda afirmou que essas bombas foram danificadas devido ao acúmulo de lixo no local, resultado, segundo a Seduh, da falta de limpeza urbana na área do túnel.

A governadora Raquel Lyra (PSD), em entrevista à Rádio Jornal nesta terça (16), afirmou que o governo estadual realizou obras no Túnel da Abolição e que as manutenções são decorrentes de problemas de limpeza na área.

“A gente tem problema de manutenção porque precisa fazer a limpeza das bombas. E da última vez que fizemos a limpeza, tiramos sacos e mais sacos de areia que foram para lá e não foram limpos. Além da areia, também foram retirados lixo do local,” enfatizou.



Em nota, a Prefeitura do Recife, por meio da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb), informou que realiza periodicamente ações de capinação, limpeza e desobstrução da rede de drenagem da área, assim como executa em todas as áreas do município.

Responsabilidade do Túnel da Abolição

Segundo a Seduh, o Túnel da Abolição integra o Corredor Leste-Oeste e está situado em área de domínio da Prefeitura do Recife, que aprovou o projeto por meio de carta de anuência e termo de cooperação técnica.

“Pela natureza do equipamento, a operação e manutenção são de responsabilidade do município do Recife, que possui estrutura própria para este tipo de gestão, como ocorre com outros túneis da cidade via Emlurb”, diz trecho da nota da secretaria estadual.

A Seduh ainda afirmou que o Governo do Estado cumpriu seu papel ao executar a obra e realizar as intervenções necessárias. No entanto, segundo a Seduh, a Prefeitura tem se recusado a assumir a operação, prejudicando a população que depende do túnel para a mobilidade na região.

Em nota, a Prefeitura do Recife, por meio da Emlurb, afirmou que a manutenção do Túnel da Abolição permanece sendo do Governo do Estado, que busca se eximir da responsabilidade quando o equipamento alaga mesmo sem a ocorrência de chuvas.

A Emlurb destacou ainda que o Governo do Estado até hoje não apresentou intervenção de melhoria no equipamento solicitada, e nem enviou documentação exigida para que a gestão municipal assuma a manutenção do Túnel da Abolição.

A Seduh afirmou que o Governo do Estado seguirá colaborando tecnicamente para reduzir os transtornos, mas reforça ainda que a solução definitiva depende do cumprimento da responsabilidade municipal.

