Obras em pontes da BR-101 alteram tráfego em Abreu e Lima nesta quarta (17) (Reprodução/Google Street View)

A partir desta quarta-feira (17), o tráfego na BR-101/PE passará por alterações no trecho de Abreu e Lima devido às obras emergenciais nas pontes sobre os rios Arroio Desterro e Barro Branco. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que os veículos serão desviados da pista central para a pista principal em ambos os sentidos, com mudanças previstas para durar 180 dias.

No caso da Ponte do Rio Barro Branco, os desvios ocorrerão na altura do Armazém Coral – Achaqui, em Abreu e Lima, e do Posto Shopping Federal, em Paulista/Varejão dos Móveis.

Já os desvios relacionados à Ponte do Rio Arroio Desterro serão realizados na altura do Memorial do Livramento, em Igarassu, no Armazém Jenipapo, em Abreu e Lima, para o sentido Recife/João Pessoa e, na Chesf, para o sentido João Pessoa/Recife.

Os pontos de desvio estarão sinalizados para orientar os motoristas. As alterações no tráfego devem permanecer por 180 dias, prazo estimado para a conclusão dos serviços.

