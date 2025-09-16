Homem é preso após tentar matar a avó no Recife

Idosa de 70 anos foi agredida a socos e pauladas no bairro da Bomba do Hemetério

A PCPE informou que inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. (Foto: Reprodução/PCPE)

Um homem, de 46 anos, foi preso na segunda-feira (15), suspeito de tentativa de homicídio contra a própria avó, uma idosa de 70 anos, na Rua Santanésia, no bairro da Bomba do Hemetério, Zona Norte do Recife.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito agrediu a vítima com socos e golpes de madeira após ter consumido uma substância alucinógena. Ainda de acordo com os agentes, a idosa conseguiu conversar com eles e informou que o neto fazia uso de drogas e era paciente psiquiátrico.

Após as agressões, o homem tentou fugir, mas foi contido por moradores nas proximidades da residência até a chegada dos militares. A idosa foi socorrida para o Hospital da Restauração, onde recebeu atendimento médico.

O suspeito foi conduzido ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde o caso será investigado.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), declarou que a ocorrência esta sendo investigada pela Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital. "Ele foi levado à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis", informou.