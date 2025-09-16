Grupo armado manteve dez pessoas sob ameaça por sete horas e levou veículos e pertences

Famílias são feitas reféns durante assalto a fazenda em Paudalho (Reprodução/Tv Guararapes)

Dez pessoas, entre elas crianças e uma idosa de 88 anos, foram feitas reféns, por seis suspeitos, durante um assalto a uma fazenda no município de Paudalho, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. A ação criminosa ocorreu na noite de sábado (13) e durou cerca de sete horas.

Segundo relatos, um dos funcionários da propriedade foi surpreendido ao chegar ao local. Ele e o filho, de apenas sete anos, tiveram armas apontadas contra a cabeça e foram levados para o cômodo onde já estavam as demais vítimas. Ainda de acordo com o trabalhador, os assaltantes consumiam drogas durante a ação e chegaram a ameaçar matar todos os reféns.

Os criminosos levaram um caminhão, um carro, uma motocicleta, um quadriciclo, bicicletas, roupas e alimentos.

O caminhão, apontado pela polícia como o principal alvo da ação, foi localizado na manhã seguinte abandonado às margens da rodovia que liga Pernambuco à Paraíba. A motocicleta também foi recuperada nas imediações.

De acordo com as investigações, o grupo é especializado em roubos a propriedades rurais e já teria atuado em municípios como Limoeiro e Itaquitinga.

A Polícia Civil de Pernambuco informou caso está sendo investigado pela 44ª Delegacia de Goiana. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime.