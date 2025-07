Túnel da Abolição, no Recife, fica alagado; motoristas devem ficar atentos

Os carros de passeio não conseguiram passar por causa do alagamento. Apenas ônibus caminhões puderam trafegar pela área.

Alagamento no Túnel da Abolição (Marina Torres/DP)

O Túnel da Abolição, na Zona Oeste do Recife, ficou cheio de água, nesta quinta (10).

Os carros de passeio não conseguiram passar devido ao alagamento. Apenas ônibus caminhões puderam trafegar pela área.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4 < >



Segundo informações repassadas para uma equipe do Diario, houve problemas nas bombas que ajudar a retirara água que fica acumulada por causa das chuvas.



Imagens registradas no início da tarde mostram agentes da Autarquia de Trânsito do Recife (CTTU) no local.



Cavaletes foram colocados para impedir a entrada de veículos pequenos.