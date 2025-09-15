MPPE sugere que empresário preso nos EUA usou dinheiro de vítima para fugir do Brasil

Para promotor do MPPE, "não seria irracional" afirmar que o empresário "fugiu usufruindo dos valores desviados"

Saulo Ferreira Melo é considerado foragido. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Em parecer, o representante do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) afirmou à Justiça que o empresário Saulo Ferreira Melo, de 34 anos, pode ter usado o dinheiro da ex-mulher, vítima de violência doméstica, para fugir do Brasil. Ele foi preso nos Estados Unidos, no fim de agosto, após quatro meses foragido.

Alvo de mandado de prisão preventiva, Saulo responde no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) por agredir a ex-mulher e contrair uma dívida milionária no nome dela. Ele chegou a ter o nome incluído na lista vermelha da Interpol.

O parecer do MPPE, obtido pelo Diario de Pernambuco, foi apresentado na sexta-feira (12), em resposta a um pedido de revogação da prisão, feito pela defesa do empresário, que alega inocência.

No documento, o promotor Fernando Falcão Ferraz Filho, do MPPE, sustenta a necessidade da preventiva e diz que Saulo “fugiu do país açodadamente como forma de furtar à aplicação da lei penal”. “Na realidade, o acusado confessou expressamente a necessidade da custódia cautelar, não sendo irracional afirmar que fugiu usufruindo dos valores desviados da vítima”, afirma.

Extradição

A promotoria também argumenta que, em 17 de maio, Saulo chegou a informar à Justiça um endereço residencial em Peixinhos, em Olinda, no Grande Recife. A casa, no entanto, é da mãe dele.

“Surpreendentemente, já em 17 de junho de 2025, [o empresário] informa um endereço no Estado da Califórnia, nos Estados Unidos, quando sabidamente a Interpol já havia sido acionada”, diz o texto.

Além disso, o MPPE solicitou que o TJPE realizasse contato direto com o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça, para promover a solicitação de pedido de extradição do foragido.

Em nota, a defesa de Saulo Ferreira Melo afirmou que “que se manifestará exclusivamente nos próprios autos processuais para comprovar de forma efetiva o seu estado de inocência, com o intuito de afastar todas as falsas acusações imputadas injustamente”.

A defesa do empresário disse, ainda, que a prisão nos EUA não possui relação com os processos que Saulo responde no Brasil. “O que há é apenas uma mixórdia de irregularidade administrativa de visto de permanência nos Estados Unidos junto ao serviço de imigração”, finaliza em nota.