Pedreiro é esfaqueado e tem órgão genital decepado após crise de ciúmes de colega, no Recife

Fachada do IML (Nivaldo Fran)

Um homem assassinou um pedreiro de 35 anos a facadas e decepou o órgão gentinal dele após ter uma crise de ciúmes. O crime foi cometido na frente do filho da vítima, de 2 anos, na madrugada de sábado (13), no bairro de Afogados, Zona Oeste do Recife.

O suspeito estaria com ciúmes por ter visto a ex-companheira em contato com a vítima. O homem acreditava que o pedreiro mantinha uma relação com a mulher.

A princípio, o suspeito teria se aproximado da vítima oferecendo oportunidade de emprego e por volta da 0h30 do dia 13 foi até a casa dela e cometeu o crime. A criança presenciou o esfaqueamento e agora está sob os cuidados de outros familiares.

A Polícia Militar esteve no local e o corpo da vítima foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML). O caso foi registrado pela Polícia Civil de Pernambuco por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital como homicídio consumado. As diligências seguem até o esclarecimento do caso.