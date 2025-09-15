Obras da nova alça viária da Cabanga, no Recife, devem ser entregues até sábado (20), diz construtora     

Segundo a construtora Moura Dubeux, a expectativa é que a nova malha seja entregue até o dia 20, quando a CTTU avaliará a data de liberação da via. A data inicial para liberação era até o dia 31 de agosto.

Nova alça da Cabanga está pronta, segundo Construtora, e espera finalização de serviços na área (Melissa Fernandes/DP)

A nova alça do complexo viário da Cabana, na área central do Recife, que liga a Zona Sul à região do Cais José Estelita, deve ser entregue pela construtora até o sábado (20).

Segundo a Moura Dubeux, responsável pelo projeto, o tráfego será liberado pela Prefeitura do Recife após a conclusão da obra de acesso ao Cabanga Iate Clube.

Ainda segundo a empresa, o prazo estabelecido para a conclusão dos serviços na área é o sábado (20).

Inicialmente, a data prevista pela construtora para liberação da alça, que já está com obras finalizadas, era até o dia 31 de agosto. Segundo a Moura Dubeux, o anúncio oficial deve ser feito pela Prefeitura do Recife.

A nova alça, construída ao lado da praça Abelardo Rijo, tem uma das entradas na frente do Cabanga Iate Clube.

Por esse novo trajeto que será aberto, o motorista poderá seguir para o Centro, por meio do novo sistema viário do Cais José Estelita, ou retornar para a Zona Sul.

Desde 2 de julho, os antigos dois sentidos da avenida Cais José Estelita, que ficavam na margem da Bacia do Pina, foram definitivamente fechados para dar lugar ao novo parque urbano, que contará com dez hectares de área aberta ao público.

As antigas pistas de circulação do Cais José Estelita, aos poucos, estão ficando de cara nova.

Quem passa pelo sentido Centro, Zona Sul, observa postes no meio das antigas pistas e muitas máquinas e material de obras nos canteiros.

Após o fechamento das antigas vias, o trânsito da região foi redirecionado para seis novas faixas, três em cada sentido, construídas na área dos edifícios do empreendimento.