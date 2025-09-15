PF confirma prisão de empresário pernambucano nos EUA; caso foi revelado pelo Diario

Saulo Ferreira Melo responde na Justiça por supostamente agredir uma ex-mulher e contrair uma dívida milionária no nome dela

Saulo Ferreira Melo nas redes sociais (Reprodução/Redes sociais )

A Polícia Federal (PF) confirmou, nesta segunda-feira (15), a prisão de Saulo Ferreira Melo, de 34 anos, que é acusado de ameaça, estelionato e violência doméstica no Recife. Ele foi preso no final de agosto na cidade de Adelanto, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos.

Saulo responde na Justiça por supostamente agredir uma ex-mulher e contrair uma dívida milionária no nome dela. O caso foi revelado, em reportagem publicada no dia 16 de maio, pelo Diario de Pernambuco.

De acordo com a PF, a prisão foi executada pelo Serviço de Imigração Americano. Saulo agora está sob custódia da U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), a polícia de imigração americana, estando detido num centro de imigrantes em Rancho Road, também na Califórnia.

“O Núcleo de Cooperação Jurídica Internacional da Polícia Federal em Pernambuco trabalha na transferência em tempo hábil para o país - a depender da celeridade do processo de deportação levado a efeito pelas autoridades americanas – não se descartando o início de processo de extradição, medidas que visam apresentar o foragido de forma célere à Justiça brasileira”, afirma a Polícia Federal em nota.

Saulo Melo estava com a prisão preventiva decretada, no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), desde o dia 28 de abril, mas tinha o paradeiro desconhecido. Diante da suspeita de que Saulo estaria morando nos Estados Unidos, a Justiça pernambucana também decidiu acionar a Interpol.

Procurado pela polícia, o réu chegou a informar no processo que estaria morando em Olinda, no Grande Recife – mas a casa, na verdade, era da mãe dele.

Posteriormente, Saulo voltou a informar um novo endereço nos autos. O local corresponde a uma casa de alto padrão em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Quem é o empresário

No dia 29 de agosto, ao Diario, o advogado do empresário, Paulo de Tarso Negromonte, negou que a "detenção que ocorreu no exterior" tenha acontecido por questões relacionadas às acusações que Saulo responde no Brasil. Segundo ele, foram "questões administrativas, relacionadas a imigração e ao passaporte. Não obtivemos nenhuma mais informação e nem acesso ao que ocorreu diante disso lá no exterior".

Saulo também é investigado por supostamente sumir com o dinheiro de ingressos do festival Rock Remembers, organizado pela empresa dele, a Agittos Promoções e Eventos, no ano passado. O inquérito foi instaurado na Delegacia do Consumidor, da Polícia Civil.

Com a promessa de levar astros da música brasileira para Olinda, no Grande Recife, o evento deveria ter ocorrido em julho de 2024, mas foi cancelado na véspera dos shows. Até hoje, parte do público não recebeu o reembolso.