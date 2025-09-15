Grávida é assassinada com golpes de marreta na cabeça em Itapissuma

O caso, registrado como homicídio consumado, será investigado pela Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitano Norte

O caso foi registrado pela Polícia Civil como ato infracional análogo a homicídio consumado (Foto: PCPE/Divulgação)

Uma mulher foi assassinada com golpes de marreta na cabeça no bairro da Conceição, em Itapissuma, no Litoral Norte de Pernambuco, na madrugada desta segunda-feira (15). A vítima, que estaria grávida, foi identificada como Sucherly, de 44 anos.

Segundo a polícia, ela estava passando pela Rua da Creche quando foi surpreendida pelo criminoso, que desferiu golpes de marreta contra a sua cabeça.

Por conta da gravidade dos ferimentos, Sucherly morreu no local antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O corpo foi periciado no local e, em seguida, recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso, registrado inicialmente como homicídio consumado, está sendo investigado pela Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte. As investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do crime.