"Violentada, triste, suja", desabafa mulher após homem passar a mão sua bunda em Boa Viagem
O caso de importunação sexual foi registrado na Delegacia da Mulher de Santo Amaro
Publicado: 15/09/2025 às 10:55
"Violentada, triste, suja", desabafa mulher após homem passar a mão sua bunda em Boa Viagem (Reprodução/redes sociais)
“Estou me sentindo suja, violada, triste e constrangida pela situação”, relatou a modelo Meylli Oliveira, de 20 anos, em suas redes sociais, após ser vítima de importunação sexual na orla da praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na manhã de domingo (14).
De acordo com Meylli, o caso ocorreu por volta das 11h35, enquanto ela produzia material para o concurso Miss Recife 2025. Câmera registrou o momento em que a jovem, que posava para fotos na ciclofaixa, foi surpreendida por um homem em uma bicicleta que se aproximou e passou a mão em sua bunda.
Nas redes sociais, a modelo fez um desabafo afirmou ter ficado sem reação e disse estar desacreditada com a violência que sofreu.
“Na hora você fica completamente sem reação, eu não quis acreditar nem por um segundo que tudo isso estava acontecendo, porque no meu pensamento sempre é: comigo não vai acontecer isso, vou reagir. Mas quando acontece, nos sentimos pequenas, sem chão e desprotegidas”, escreveu.
A Polícia Civil de Pernambuco informou que a ocorrência de importunação sexual foi registrado na Delegacia da Mulher de Santo Amaro. "As diligências seguem até o esclarecimento do caso", declarou em nota.