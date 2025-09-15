Pix da maconha: casal usava QR Code para vender drogas no Alto do Pascoal

Além do cultivo, os policiais encontraram duas balanças de precisão, plásticos para embalar drogas, porções da substância já fracionadas e o QR Code utilizado para transações financeiras ligadas ao tráfico

Casal usava QR Code de Pix para vender drogas no Alto do Pascoal (Divulgação/PCPE)

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu em flagrante, na tarde da última quinta-feira (11), um casal suspeito de tráfico de drogas que utilizava um QR Code de Pix, identificado como “Cogonaltas”, para receber pagamentos pela venda de maconha no bairro do Alto do Pascoal, Zona Norte do Recife. A descoberta foi feita durante diligências da 15ª Circunscrição Policial, no âmbito da Operação Pernambuco Seguro.

De acordo com a corporação, a equipe se deparou com uma mulher de 36 anos no interior da residência, sentada à mesa e preparando flores de maconha para a venda. O forte odor da substância chamou a atenção dos agentes. Na abordagem, foram apreendidos três pés de maconha já processados, duas plantas cultivadas em estufa e três mudas em fase inicial de crescimento.

Além do cultivo, os policiais encontraram duas balanças de precisão, plásticos para embalar drogas, porções da substância já fracionadas e o QR Code utilizado para transações financeiras ligadas ao tráfico. Em outro cômodo, um homem de 29 anos foi surpreendido dormindo ao lado de uma sacola com grande quantidade de maconha.

Também foram recolhidos celulares, sementes da planta, tesoura de poda e outros objetos relacionados à atividade criminosa. Todo o material foi encaminhado para a Delegacia do Alto do Pascoal, onde os dois suspeitos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.