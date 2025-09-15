Suspeito já tinha passagem pela Polícia e tinha mandado de prisão por pratica de roubo e associação ao tráfico de drogas expedidos pela 2ª Vara Regional de Execução Penal da Capital, do TJPE

PRF prende foragido da Justiça com pistola e caminhonete roubada no Curado (Divulgação/PRF)

Um homem foragido da justiça foi detido neste domingo (14), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 232, no Curado, na Zona Oeste do Recife, com pistola e caminhonete roubada. Segundo os agentes, o homem é procurado desde 2022.

De acordo com os policiais, o flagrante aconteceu durante uma fiscalização no Km 7, quando abordaram uma caminhonete com placas do Mercosul.

Durante a vistoria, o efetivo observou sinais de adulteração no veículo e um registro de roubo desde agosto do ano passado, no Recife.

Ainda segundo a PRF, o motorista da caminhonete já tinha passagens pelo sistema prisional pela pratica de homicídio, roubo, furto e tráfico de droga, e estava sendo procurado pela justiça com um mandado de prisão por roubo e associação para o tráfico, expedido em 2022 pela 2ª Vara Regional de Execução Penal da Capital, do TJPE.

Uma pistola .40 com 25 munições e uma porção de maconha foram encontrados no interior do veículo. De acordo com o suspeito, a caminhonete foi adquirida por R$5 mil.

O motorista disse que havia adquirido a caminhonete por R$5 mil. A equipe descobriu que ele possuía passagem na polícia por diversos crimes, como homicídio, roubo, furto e tráfico de drogas. A PRF informou que o homem e todo material foram apresentados à Central de Plantões da Capital (Ceplac), em Campo Grande, na Zona Norte da capital.