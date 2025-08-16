Mulher é morta com tiro no rosto dentro de casa, no Recife; ex-companheiro acaba preso

Segundo informações postadas em redes sociais, Joycelaine Carvalho, de 26 anois, foi morta em Água Fria, na Zona Norte. Igor Miguel Gomes dos Santos, de 22 anos, foi capturado logo depois

Uma mulher foi assassinada dentro de casa, na Zona Norte do Recife.

Suspeito de cometer o feminicídio, o ex-companheiro da vítima acabou sendo preso em flagrante.

O crime aconteceu na sexta (15), na Rua Luiz Corrêa, em Água Fria, no Recife, e foi confirmado neste sábado (16), por meio de nota divulgada pela

Polícia Civil.

Segundo informações postadas em redes sociais, Joycelaine Carvalho da Silva, de 26 anos, foi assassinada com um tiro no

rosto.

Ela estaria com a filha de 7 anos, no momento do crime.

O homem preso foi identificado como Igor Miguel Gomes dos Santos, de 22

anos.

Segundo familiares, Igor já havia sido preso anteriormente por tráfico de

drogas.

Em virtude de violência doméstica, Joycelaine conseguiu uma medida protetiva na Justiça.

A vítima havia decidido encerrar o relacionamento e buscou ajuda.

Mesmo assim, ainda segundo informações postadas em redes sociais, o suspeito fazia constantes ameaças de morte.

A prisão de Igor aconteceu logo depois do crime. Agora, ele vai responder pelo crime de feminicídio, configurado quando a mulher é morta por uma questão de gênero.

O corpo foi periciado pelo Instituto de Criminalística (IC) e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

O que diz a Polícia

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que prendeu em flagrante delito, por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital, um homem

de 22 anos.

“Ele foi autuado pós realizar disparos de arma de fogo na vítima, em uma residência no bairro de Água Fria. Ele foi levado à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis’, acrescentou.