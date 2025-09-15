Homem é executado com mais de 15 tiros dentro de casa no Recife

IML divulgou laudo da morte do presidiário ocorrida em maio (RÔMULO CHICO/DP)

Um homem identificado como Gessivaldo Francisco de Lima Júnior, de 31 anos, conhecido como “Juninho”, foi executado dentro de casa com mais de 15 disparos de arma de fogo, na madrugada do domingo (14), no bairro de Nova Descoberta, Zona Norte do Recife.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima era irmão de um homem apelidado de “Dadom”, preso na Penitenciária Federal por envolvimento com tráfico de drogas. Após o crime, os autores fugiram sem deixar pistas.

Gessivaldo chegou a ser socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. O corpo passou por perícia e foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso está sendo investigado pela Equipe de Força Tarefa de Homicídios da Capital. "As diligências seguem até o esclarecimento do caso.