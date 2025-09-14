Gari é morto a tiros após reagir a assalto em Surubim

Luiz Carlos Silva do Nascimento e sua esposa dirigiam uma moto na estrada quando foram abordados pelo assaltante, que levou o veículo

Viatura da Polícia Civil de Pernmabuco (Foto: Reprodução/Instagram)

Um homem de 50 anos, identificado como o gari Luiz Carlos Silva do Nascimento, foi morto a tiros de arma de fogo após reagir a um assalto na zona rural do município de Surubim, no Agreste de Pernambuco, na manhã do último sábado (13).

De acordo com informações extraoficiais, Luiz Carlos dirigia sua moto na estrada em direção ao centro da cidade quando foi abordado pelo suspeito armado, saindo de um matagal. A esposa da vítima estava na garupa da moto.

O suspeito teria ordenado que Luiz Carlos e sua esposa deitassem no chão. Quando ele se aproximou, o gari tentou desarmá-lo, mas acabou atingido por disparos. A esposa de Luiz Carlos não ficou ferida.

O assaltante fugiu com a motocicleta, e sua identidade e paradeiro ainda é desconhecida.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o caso foi registrado como roubo seguido de morte. A vítima foi encontrada já sem vida pelos agentes.

