Com golaço de Renato, Santa Cruz vence o Maranhão e abre vantagem na semifinal da Série D
Renato saiu do banco, acertou um voleio e colocou o Santa Cruz mais perto da final da Série D
Publicado: 14/09/2025 às 18:19
Jogadores do Santa Cruz (Kayan Mendes)
O Tricolor do Arruda deu um passo importante rumo à final da Série D. Neste domingo (14), o Santa Cruz venceu o Maranhão por 1 a 0 no Estádio Castelão, em São Luís (MA), no jogo de ida da semifinal. A vitória veio com um golaço do atacante Renato, que saiu do banco de reservas na segunda etapa para decidir o confronto. Criticado por atuações anteriores, o jogador respondeu em grande estilo ao balançar as redes com um belo voleio, garantindo o triunfo coral.
O JOGO
O Maranhão começou a partida pressionando, aproveitando o mando de campo e o apoio da torcida para se impor desde os primeiros minutos. O Santa Cruz, por sua vez, entrou em campo com uma formação mais cautelosa: o técnico promoveu duas mudanças na equipe titular, optando pela saída do atacante Renato para a entrada do zagueiro Matheus Vinicius, adotando um esquema com três defensores.
Apesar da proposta mais defensiva, foi a Cobra Coral quem criou a primeira grande chance do jogo. Logo no início, o Maranhão errou na saída de bola e Geovany Soares aproveitou a falha para sair cara a cara com o goleiro Jean, que fez grande defesa. No rebote, Thiago Galhardo tentou finalizar, mas Keven apareceu bem para evitar o gol.
Apesar do susto, o MAC seguiu com mais presença ofensiva em campo, buscando explorar principalmente o lado direito do ataque e as jogadas de bola parada. No entanto, não conseguiu criar lances de real perigo contra o gol defendido por Rokenedy.
O Tricolor do Arruda, por outro lado, apostava nos erros do adversário para contra-atacar — e quase abriu o placar em nova falha do adversário. Em saída errada do goleiro Jean, a bola sobrou limpa para Thiago Galhardo, que, livre de marcação, finalizou para fora e desperdiçou mais uma grande chance.
O terço final da primeira etapa foi marcado por equilíbrio. Com o jogo travado e poucas chances criadas, as duas equipes demonstraram cautela e passaram a se respeitar mais em campo, diminuindo o ritmo ofensivo.
SEGUNDO TEMPO
O Santa Cruz voltou do intervalo com um ímpeto mais ofensivo e quase abriu o placar. Após cruzamento de Willian Júnior, Matheus Vinícius balançou as redes de cabeça, mas o gol foi anulado por falta de ataque: o árbitro assinalou um empurrão de William Alves no defensor do Maranhão. Os jogadores tricolores ficaram na bronca com arbitragem
Na sequência, o Tricolor do Arruda voltou a levar perigo em boa trama ofensiva. Após troca de passes, Thiago Galhardo tocou de letra para Gabriel Galhardo, que se livrou da marcação e finalizou da entrada da área. A bola passou com perigo, mas saiu pela linha de fundo.
A partir daí, a partida retomou o ritmo da primeira etapa, com o Maranhão controlando a posse de bola e tentando construir suas jogadas no campo de ataque. Em uma dessas investidas, aproveitou um erro na saída de bola do Santa Cruz: a bola sobrou para André Radija, que finalizou com força dentro da área, mas parou em boa defesa do goleiro Rokenedy. Em mais uma chegada perigosa do Maranhão, Igor Nunes cruzou na área e Vagalume subiu bem para cabecear firme. O goleiro tricolor, mais uma vez, fez grande defesa e salvou o Santa Cruz.
Do outro lado, o Santa Cruz seguia apostando nos contra-ataques. Em uma chegada rápida, Willian Júnior lançou Thiaguinho, que entrou livre pela esquerda e finalizou com um chute cruzado, obrigando o goleiro Jean a fazer boa defesa.
Como diz o ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Após desperdiçar chances claras e ter um gol anulado, a Cobra Coral finalmente abriu o placar. Aos 32 minutos, em cobrança de falta de Willian Júnior, Matheus Vinícius escorou de cabeça para o meio da área, e Renato, de voleio, mandou para o fundo das redes. Golaço da Cobra Coral no Castelão!
O golaço de Renato que nos deu a vitória!— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) September 14, 2025
É A COBRAAAAAAAAA!!!!! ???????????????????? pic.twitter.com/vsInNW1sbN
Na reta final, o Maranhão se lançou ao ataque, mas sem criatividade, abusando das bolas alçadas na área. Enquanto isso, o Santa Cruz passou a se defender e conseguiu garantir o triunfo fora de casa.
FICHA DA PARTIDA:
MARANHÃO 0
Jean; Igor Nunes, Fernando e André Radija (Lucas Manga); Dudu, Rosivan (Raílson) e Vagalume (Romarinho); Ryan, Clessione (Mikéias) e Rafael (Jorge). Técnico: Marcinho Guerreiro.
SANTA CRUZ 1
Rokenedy; Toty, William Alves, Eurico, Matheus Vinicius e Rodrigues (Yuri Ferraz); Gabriel Galhardo, Pedro Favela (Jonatas Paulista) e Willian Júnior (Lucas Siqueira); Geovany Soares (Thiaguinho) e Thiago Galhardo (Renato). Técnico: Marcelo Cabo.
Local: Estádio Castelão, em São Luís (MA)
Horário: 16h
Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP)
Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (ambos de SP)
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Cartões amarelos: Matheus Vinicius, Rodrigues (STA)
Gol: Renato (32'/2º) (STA)