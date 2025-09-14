José Eduardo Vila fundou o cemitério Morada da Paz em 1993, no Rio Grande do Norte; desde então, a marca se expandiu para Pernambuco e Paraíba

Morre José Eduardo Vila, fundador do Morada da Paz, aos 75 anos (Foto: Divulgação)

O fundador e presidente do Grupo Morada, José Eduardo Vila, faleceu aos 75 anos neste domingo (14). A empresa é proprietária da rede de cemitérios e funerárias Morada da Paz. Ele deixa a esposa, quatro filhos e sete netos. A causa não foi revelada.

Vila nasceu em Natal, capital do Rio Grande do Norte, em 1950. Engenheiro por formação, trabalhou no antigo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), antecessor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), antes de empreender no ramo funerário.

Fundou o cemitério Morada da Paz em 1993, em Emaús, no Rio Grande do Norte. Desde então, a marca se expandiu para Pernambuco e Paraíba. Hoje, o grupo conta com mais de mil colaboradores e uma diversidade de prêmios de excelência no setor.

Em nota, o Grupo Morada lamentou o falecimento do fundador. "Sentimos, com o coração apertado, a ausência de quem foi mestre, líder e farol. Seguiremos seu caminho com coragem e gratidão, honrando sua memória em cada decisão, gesto e cuidado. Eduardo Vila vive em tudo o que construímos – e continuará vivendo em tudo o que ainda vamos construir”.

