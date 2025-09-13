Mulher trans é encontrada morta em cinema de filmes adultos no dia do aniversário, no Recife

A vítima foi identificada como Raquelly Letícia e foi encontrada com perfurações de arma branca. A Polícia Civil de Pernambuco investiga o caso através da Força Tarefa de Homicídios da Capital.

Raquelly Letícia estava completando 24 anos na data do crime. (Reprodução/Redes Sociais)

Na tarde da última sexta-feira (12), uma mulher trans foi assassinada em um cinema de filmes adultos, localizado na Rua Princesa Isabel, no bairro de Santo Amaro. A vítima foi identificada como Raquelly Letícia, que estava completando 24 anos na data do crime.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, ela foi encontrada sem vida e com perfurações de arma branca. “As diligências seguem até o esclarecimento do crime", informou a corporação em nota enviada ao Diario. O crime está sendo investigado pela Força Tarefa de Homicídios na Capital.

A reportagem apurou que Raquelly teria se envolvido em uma briga de rua no Centro do Recife dias atrás e estava evitando a região por conta do confronto. Ontem, amigos e familiares a aguardavam para uma festa de aniversário surpresa.

Em 2024, 105 pessoas trans foram mortas no Brasil. Apesar de o país ter registrado 14 casos a menos que em 2023, o país segue, pelo 17º ano consecutivo, como o que mais mata pessoas trans no mundo. Os dados são do Dossiê: Registro Nacional de Mortes de Pessoas Trans no Brasil em 2024: da Expectativa de Morte a um Olhar para a Presença Viva de Estudantes Trans na Educação Básica Brasileira, da Rede Trans Brasil.



A maior parte dos casos, 38%, foi na Região Nordeste, que continua sendo a que mais registra mortes de pessoas trans desde 2022.