Agressões que causaram traumatismo craniano em aluna em escola duraram cerca de um minuto

Alícia Valentina foi agredida por cinco estudantes na Escola Municipal Tia Zita no dia 3 de setembro

Alícia foi espancada no banheiro da escola (Foto: Reprodução)

As agressões que causaram um traumatismo craniano na estudante Alícia Valentina, de 11 anos, duraram pouco mais de um minuto. O caso aconteceu na Escola Municipal Tia Zita, em Belém de São Francisco, no dia 3 de setembro e foi registrado por câmeras de segurança. Ao todo, quatro meninos e uma menina teriam participado do espancamento.

Nas imagens das câmaras da escola, é possível ver quando Alícia Valentina passa no pátio da escola às 13h04 e entra no banheiro. Uma outra câmera registra uma movimentação de alguns alunos no local e é possível ver um deles sendo empurrado.

Alícia deixa o banheiro após cerca de 1 minuto e 10 segundos e é vista com uma mão no nariz e outra no ouvido esquerdo, tentando estancar o sangramento. Antes disso, um estudante avisou a uma funcionária sobre as agressões. A vítima se dirige à mesma profissional para relatar o ocorrido.

Em outro registro, a menina aparece andando e chorando em um corredor, às 13h12, e se dirige à outra funcionária da escola e a abraça. Alícia foi levada para um hospital e recebeu alta logo em seguida. Após apresentar novos sangramentos, foi para uma UPA junto com a mãe. Ela ainda passou pelo Hospital de Salgueiro e de lá foi transferida para o Hospital da Restauração, no Recife, onde morreu.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, a estudante foi espancada por se recusar a “ficar” com um dos meninos. Alícia morreu por traumatismo craniano causado por objeto contundente, capaz de causar lesão por meio de força mecânica direta, como pressão ou impacto, sem ter uma ponta ou gume penetrante.