Colégio Salesiano do Recife vai abrigar um mini bairro planejado na Boa Vista

Empreendimento, que será construído pela Rio Ave, terá cinco torres residenciais, um empresarial, praça aberta à população formando um complexo integrado ao colégio, Teatro Boa Vista, Basílica do Sagrado Coração de Jesus e um espaço para eventos

Colégio Salesiano do Recife completou 130 anos (Colégio Salesiano/Divulgação)

Um dos últimos colégios tradicionais do centro do Recife, ao lado do Colégio São José, o Colégio Salesiano vai ceder espaço para a construção de um mini bairro planejado entre a Boa Vista e a Ilha do Leite.

Batizado de projeto Raízes, o empreendimentos vai ocupar 23,8 mil metros quadrados do complexo educacional, cerca da metade de sua área total (50,7 mil m²). Lá, serão construídas cinco torres residenciais, um empresarial e alguns empreendimentos comerciais, como padaria, mini mercado e salão de beleza, além de área de lazer.

O colégio, no entanto, não deixará de funcionar, como aconteceu com outros estabelecimentos do centro, a exemplo do Marista, Nóbrega e Americano Batista.

De acordo com o master plan da construtora Rio Ave, responsável pelo empreendimento, o projeto será implantado na área não operacional do complexo Salesiano, atualmente subutilizado, e será integrado aos equipamentos em funcionamento, como o próprio colégio, o Teatro Boa Vista e a Brasília do Sagrado Coração de Jesus.

Projeto

A iniciativa partiu da própria Inspetoria Salesiana do Nordeste, conforme explicou ao Diario o gerente executivo de Projetos da Rio Ave, Fabian Bezerra. “A inspetoria nos procurou em 2019, já com o master plan elaborado pelo arquiteto Juliano Dubeux, que visava dar uso às áreas ociosas do colégio, como piscina, campo de futebol e parte do ginásio, e gerar uma fonte de receita passiva para a instituição. Não estamos demolindo um metro quadrado sequer da estrutura operacional do colégio”, detalhou.

Ainda segundo Bezerra, o Raízes e o Salesiano serão integrados, contando inclusive com acesso exclusivo entre o residencial e o colégio. Além disso, o master plan da Inspetoria Salesiana prevê também a construção de um espaço para eventos, que pode servir de suporte à basílica, e dois empreendimentos futuros ainda não definidos

O gerente executivo da Rio Ave explicou ainda que não houve transação financeira envolvida. “Nossa contrapartida será a construção do Empresarial Salesiano com 6.350 m² de área locável total, composto por uma torre com 15 pavimentos [andares] e um mall no térreo com capacidade para abrigar seis lojas de 48 a 260 m² de área, que ficará inteiramente sob a responsabilidade da Inspetoria, com administração, receitas e locação. Vamos construir e entregar a eles”.

Segundo o projeto, todo o master plan prevê a manutenção de 17,4 mil m² de área verde total, dos quais 10,8 mil m² ficarão na área do projetos Raízes. Também está prevista a criação de um bosque com árvores centenárias (oitizeiros) de cerca de 15 metros de altura, no acesso ao empresarial, que será aberto ao público.

