Instituto Federal vai ganhar sede no Centro do Recife em 2026

Prefeito João Campos recebe o ministro Camilo Santana em reunião na Prefeitura do Recife. (Melissa Fernandes )

O Centro do Recife vai ganhar uma nova unidade do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), que funcionará nos prédios históricos do Trianon e do Arte Palácio, na Avenida Guararapes. O anúncio foi feito nesta terça-feira (26) pelo prefeito João Campos, ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana. A previsão é de que o projeto executivo seja concluído em novembro, permitindo a licitação até o fim do ano e o início das obras no começo de 2026.

Segundo o prefeito, a nova unidade será referência nacional. “Nós fizemos o projeto, que será finalizado em novembro, e em seguida vamos doar formalmente ao Instituto Federal. Muito em breve, teremos a unidade mais bonita do IF no Brasil, que será a do Centro do Recife”, afirmou João Campos.

A implantação faz parte da estratégia de revitalização do Centro, que inclui incentivos fiscais, projetos habitacionais e a recuperação de imóveis históricos. Além de cursos voltados para tecnologia, cultura e audiovisual, a sede terá uma sala de projeção de cinema no antigo Arte Palácio. Para o prefeito, a chegada do IFPE será o primeiro grande marco da requalificação da Avenida Guararapes. “Moradia, educação, equipamentos públicos de qualidade e proteção do patrimônio histórico fazem toda a diferença para a região”, reforçou.

O ministro Camilo Santana destacou que a escolha dos prédios contribui para unir preservação cultural e expansão educacional. “É recuperar a história da cidade com um equipamento que considero prioritário: a educação. Esse campus terá foco em tecnologia, audiovisual, cultura e também licenciaturas, voltadas à formação de professores. Além disso, o espaço vai contar com um cinema aberto ao público, fortalecendo a cena cultural da cidade”, disse.

O projeto do IFPE Centro se soma a outras iniciativas do Ministério da Educação em Pernambuco. Além da nova unidade, estão em andamento obras para campi em Olinda e Goiana, além de investimentos em escolas municipais de tempo integral. Durante a visita, João Campos e Camilo Santana também anunciaram a construção de um complexo educacional no bairro da Mangabeira, orçado em R$ 20 milhões — sendo R$ 16 milhões do Governo Federal e R$ 4 milhões da Prefeitura. O equipamento vai reunir creche, pré-escola e escola de ensino fundamental, com capacidade para 900 alunos.

Para o ministro, o trabalho conjunto entre União e municípios é fundamental para ampliar o acesso à educação. “Essa parceria com a Prefeitura do Recife fortalece a estratégia do governo Lula de expandir escolas em tempo integral e universalizar o acesso à creche. É um esforço coletivo para garantir que toda criança e jovem tenha direito a uma formação de qualidade”, concluiu Camilo Santana.