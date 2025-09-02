Ginásio Pernambucano celebra 200 anos com cerimônia e ordem de serviço para requalificação

Ginásio Pernambucano celebra 200 anos de história (Foto: Marina Torres/DP Foto)

Os 200 anos do Ginásio Pernambucano, localizado na Rua da Aurora, no Centro do Recife, foram celebrados, nesta terça-feira (2), com uma cerimônia realizada na sede da instituição. O O colégio de ensino médio mais antigo do país em atividade, agora, passará por uma reforma orçada em R$ 7 milhões e que teve a sua ordem de serviço assinada durante o evento.



“Eu me sinto honrada de participar dessa história, até porque o GP não é como escola. Mas é sinônimo de representatividade, tradição e principalmente de formação, não só da minha vida, mas da vida de todos os estudantes que passaram por aqui. Como representante do GP e presidente do grêmio estudantil, trago comigo a voz de representação dos alunos. E que a gente não possa apenas celebrar, mas continuar a construir uma história de cultura aqui em escola”, pontuou Maria Luísa.



Fundado em 1º de setembro de 1825, ainda no Brasil Império, a escola já oferecia educação pública de qualidade. O Ginásio funcionou no Convento do Carmo e passou por muitos prédios por mais de 40 anos até ter uma sede própria, em 1866. A instituição foi visitada por Dom Pedro II quando sua sede era na Rua Gervásio Pires. A escola formou líderes, escritores, cientistas, poetas e pensadores.

Nomes como Ariano Suassuna, Gilberto Freyre, Paulo Freire, o economista Celso Furtado, o ex-presidente da República Epitácio Pessoa, o ex-governador Agamenon Magalhães e o jornalista e o empresário Assis Chateaubriand tiveram vínculos com a escola.



Em 1984, o Ginásio foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). O prédio atual sobreviveu a mudanças políticas e reformas educacionais e mescla tradição e modernidade. Agora, a estrutura passará por uma reforma com custo de R$ 7 milhões, divididos em três etapas. A primeira fase contempla a recuperação das esquadrias, revisão do telhado, restauração de fachadas, pisos, forros e cantarias, além da implantação de um novo sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico.



Na segunda etapa, as intervenções terão foco em acessibilidade. Já a terceira fase será dedicada à climatização completa das salas de aula. O projeto também prevê melhorias em áreas essenciais além das salas de aula, como o salão nobre, o refeitório, a cozinha, os espaços de convivência e o museu da escola, que abriga um acervo de mais de 350 peças, incluindo animais taxidermizados e objetos arqueológicos.

“O Ginásio Pernambucano conta muita história e pessoas que passaram por aqui ajudaram a fazer do nosso estado ser reconhecido para além das nossas fronteiras. Pegamos uma escola absolutamente abandonada e estamos com a ordem de serviço para início do processo de restauração do patrimônio histórico do Ginásio. Agora são R$ 3,5 milhões nesta primeira etapa e daqui a mais 30 dias nós estaremos dando publicação do edital de licitação de mais R$ 3,5 milhões, garantindo climatização, forro e fachada”, afirmou a governadora Raquel Lyra durante o evento.

O secretário de Educação do Estado, Gilson Monteiro, destacou que a requalificação do espaço garantirá melhores instalações e maior conforto para os alunos e funcionários. “Ter um espaço recuperado, bem cuidado, tem um impacto muito significativo para os alunos e funcionários, porque isso permite uma conexão direta entre passado e presente, criando uma verdadeira imersão na história”, afirmou.