Caso Alícia:  vídeo mostra menina que morreu após espancamento pedindo ajuda em escola

Alícia Valentina, de 11 anos, morreu após ser agredida por cinco colegas em uma escola em Belém do São Francisco, no Sertão. Câmeras de segurança mostram confusão na área do banheiro

Vídeo mostra Alícia saindo do banheiro com a mão no ouvido (Reprodução/Redes Sociais )

Uma câmera de segurança registrou os momentos que antecederam e sucederam as agressões sofridas por Alícia Valentina, de 11 anos, que morreu de traumatismo craniano por ser espancada no banheiro da escola onde estudava em Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco. A menina foi agredida no dia 3 de setembro, na Escola Municipal Tia Zita e morreu no domingo (7).

Nas imagens, gravadas por volta das 13h, é possível ver quando Alícia passa por um corredor e entra no banheiro, onde havia um grupo de alunos. O vídeo mostra uma das crianças sendo empurrada e logo em seguida a menina sai do local com uma mão no ouvido esquerdo. Um menino que presenciou as agressões avisa a uma funcionária sobre o ocorrido.

Logo depois, Alícia fala com uma das profissionais da escola que estava no pátio para pedir ajuda. Na gravação, a menina aparece com uma blusa branca e calça jeans. As agressões teriam acontecido por ela ter recusado a “ficar” com um colega.

Depois de ser espancada, Alícia foi levada para o hospital do município, onde recebeu medicação e foi liberada. Em casa, apresentou sangramento no ouvido e a mãe a levou a um posto de saúde.

Horas depois, Alícia vomitou sangue e diante da gravidade dos sintomas, a mãe a levou ao Hospital Municipal de Belém do São Francisco. Ela precisou ser encaminhada para o Hospital de Salgueiro e foi transferida para o Hospital da Restauração, no Recife. No domingo (7), os médicos confirmaram a morte cerebral.

O advogado que faz a defesa da família, Pedro Eurico, informou que o processo para identificar os responsáveis está “bem encaminhado” e que já tomou ciência do vídeo que mostra o ocorrido na escola.

O velório e sepultamento foram realizados na tarde de terça-feira (9) no Cemitério Público Municipal Recanto da Saudade, em Belém do São Francisco. A despedida comoveu diversos moradores do município e incluiu homenagens feitas por estudantes da escola onde as agressões aconteceram.

O Ministério Público de Pernambuco está acompanhando o caso e instaurou um procedimento administrativo. Os autores das agressões ainda não foram apontados.

Adelmo LucA Escola Municipal Tia Zita afirmou que prestou toda a assistência necessária. “A direção da escola informa que, em tempo hábil, prestou todo o socorro necessário à aluna, conduzindo-a ao hospital e garantindo a devida assistência. Comunicamos ainda que, nesta data, o Conselho Tutelar, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, estará presente na escola para acompanhar o caso e adotar as devidas providências”, diz a nota da instituição de ensino.