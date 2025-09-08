Menina espancada por colegas em escola morre no HR, no Recife

A vítima foi agredida dentro da instituição de ensino; o óbito foi confirmado na noite de domingo (7), pelo HR.

De acordo com familiares, a criança de seis anos atingida na cabeça está internada no Hospital da Restauração (HR) (Foto: Arquivo DP)

Uma menina de 10 anos morreu, na noite de domingo (7), no Hospital da Restauração (HR), no Recife, após ter sido espancada por colegas da Escola Municipal Tia Zita, em Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco. As agressões ocorreram na quinta-feira (4).

De acordo com testemunhas, além das agressões físicas, a Alícia Valentina foi empurrada por um colega e, ao cair, bateu a cabeça.

Ela chegou a ser socorrida e levada para atendimento médico na cidade. Devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida para o HR, onde permaneceu internada em estado crítico. Apesar dos esforços médicos, teve morte cerebral confirmada pela unidade de saúde.

Por meio de nota enviada nesta segunda (8), a assessoria de comunicação do HR confirmou o óbito.

Em nota, a direção da escola afirmou que prestou toda a assistência necessária:

“A direção da escola informa que, em tempo hábil, prestou todo o socorro necessário à aluna, conduzindo-a ao hospital e garantindo a devida assistência. Comunicamos ainda que, nesta data, o Conselho Tutelar, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, estará presente na escola para acompanhar o caso e adotar as devidas providências.”

A Polícia Civil de Pernambuco informou que a ocorrência está sendo investigada pela Delegacia da 188ª Circunscrição de Belém do São Francisco. "Um inquérito policial foi instaurado e outras informações poderão ser disponibilizadas após a completa elucidação dos fatos" destacou.