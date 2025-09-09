A vítima estava sentada em seu estabelecimento, quando suspeito se aproximou e efetuou dois disparos contra sua cabeça

Policia Civil divulga imagens do assassinato do ambulante em frente ao Shopping Boa Vista (Divulgação/PCPE)

A Polícia Civil de Pernambuco divulgou nesta segunda-feira (8), imagens do circuito de segurança do momento do homicídio de José Ricardo, de 29 anos, em frente ao Shopping Boa Vista, na área central do Recife. O crime aconteceu na noite de sexta-feira (5).

Imagens mostram o momento em que o suspeito, usando um moletom preto, passa pela lateral do shopping, atravessa a avenida até onde o ambulante está sentado e efetua pelo menos dois disparos contra a cabeça da vítima. Ricardo morreu ainda no local.

Após ação criminosa, o envolvido fugiu do local e até o momento não foi identificado. Com a vítima foi encontrada uma pistola Taurus e um carregador com munições.

Equipes do Instituto de Criminalística (IC) estiveram no local e realizaram o pericia na cena do crime. O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML), do Recife.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou o caso está sob as investigações do DHPP - Força Tarefa de Homicídios na Capital. As investigações seguem em andamento.