PE no Aulão: Estado inicia projeto de preparação para estudantes do 3º ano do ensino médio

A ação da Secretaria Estadual de Educação (SEE) promove aulões de português, matemática e redação nas 16 Gerências Regionais de Educação do Estado (GREs), visando as provas do Enem, Saeb e Saepe.

A primeira ação do projeto está acontecendo na Escola Técnica Estadual (ETE) Ginásio Pernambucano (Foto: Divulgação / SEE)

A Secretaria Estadual de Educação (SEE) iniciou, nesta terça-feira (9), o projeto “PE no Aulão”, que promove uma série de aulões de português, matemática e redação para estudantes do 3º ano do ensino médio, distribuídos nas 16 Gerências Regionais de Educação do Estado (GREs).

A primeira ação do projeto está acontecendo na Escola Técnica Estadual (ETE) Ginásio Pernambucano. De acordo com a SEE, cerca de mil alunos da GRE Recife Norte estão sendo beneficiados com os aulões desta terça (9).

Ainda segundo a secretaria, o projeto tem o objetivo de fortalecer a preparação dos estudantes do 3º ano da rede estadual para os exames avaliativos como Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco (Saepe).

“Os aulões visam retomar, sistematizar e aprofundar esses conteúdos de maneira prática e estratégica, com foco na resolução de questões elaboradas a partir dos descritores identificados. Essa metodologia busca desenvolver o raciocínio, a interpretação e a capacidade de argumentação dos estudantes, contribuindo diretamente para a melhoria de seu desempenho nas avaliações finais e no acesso ao ensino superior”, explicou o secretário executivo de Ensino Médio e Profissional, Paulo Dutra.

Nesta semana, o “PE no Aulão” ainda acontece nas GREs Metropolitana Norte, Recife Sul e Metropolitana Sul.

Na quarta (10), os aulões ocorrem na Erem Santos Cosme e Damião (GRE Metropolitana Norte), em Igarassu, no Grande Recife, das 13h às 17h.

Já na quinta (11), o projeto chega a ETE Maximiano Accioly Campos (GRE Metropolitana Sul) em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, das 7h30 às 12h, e na quadra do Complexo Santos Dumont (GRE Recife Sul), no Recife, das 13h às 17h.