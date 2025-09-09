° / °
Jovem é morto a facadas e adolescente fica ferido em posto de combustíveis em Terezinha

Suspeito do crime já foi identificado pelas autoridades, mas permanece foragido

Diario de Pernambuco

Publicado: 09/09/2025 às 09:13

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru./Foto: Reprodução

Um jovem foi assassinado e um adolescente ficou ferido após serem esfaqueados na manhã desta segunda-feira (8), em um posto de combustíveis localizado às margens da PE-218, no município de Terezinha, no Agreste de Pernambuco. Ambos foram socorridos para uma unidade de saúde da cidade.

Elondark Campos da Silva, de 22 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu . Já o adolescente, de 17 anos, que não teve o nome divulgado, foi transferido para o Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns.

Segundo a polícia, o autor do crime foi identificado. Ele fugiu do local em uma motocicleta e está sendo procurado.

O corpo de Elondark foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Terezinha.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso está sendo investigado pela 155ª Delegacia de Terezinha. Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos.

