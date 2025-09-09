Briga por herança termina com um irmão morto e outro ferido em Vertentes

Durante confronto com faca, ambos irmãos ficaram feridos, mas Lisandro Alves da Silva, de 39 anos, não resistiu e morreu; Lenildo Alves da Silva segue internado no Hospital da Restauração, no Recife

Na noite de segunda-feira (8), um homem foi morto pelo irmão após discursão pela herança, no município de Vertentes , no Agreste de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), após uma discursão Lisandro Alves da Silva, de 39 anos, e Lenildo Alves da Silva, entraram em uma luta corporal, ambos armados com facas. Durante o confronto, os irmãos ficaram ferido, porém Lisandro não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro.

Lenildo foi levado ao hospital da cidade, onde confessou ter assassinado o irmão. De acordo com ele, o crime foi motivado por uma disputa pela herança.

Por conta da gravidade das lesões, o suspeito foi transferido para o Hospital da Restauração (HR), no Recife. O Corpo de Lisandro foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco declarou que a ocorrência de homicídio consumado está sendo investigada pela 17ª Delegacia Seccional de Santa Cruz do Capibaribe. Outras informações poderão ser repassadas após a conclusão de todos os fatos.