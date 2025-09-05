° / °
VIOLÊNCIA

Ambulante é morto a tiros enquanto trabalhava ao lado do Shopping Boa Vista, no Recife

O crime aconteceu na noite desta sexta-feira (5). Motivação do crime ainda é desconhecida

Adelmo Lucena

Publicado: 05/09/2025 às 21:30

Jovem vendia capas de celular na barraca que mantinha. PMs foram acionados para a ocorrência/Foto: Reprodução/Instagram

Um vendedor ambulante que ainda não teve a identidade divulgada foi morto a tiros enquanto trabalhava ao lado do Shopping Boa Vista, na área central do Recife. O caso aconteceu na Rua José de Alencar na noite desta sexta-feira (5).

Imagens que circulam em redes sociais mostram o corpo do homem caído sobre uma cadeira de plástico em frente à barraca que ele mantinha. O jovem vendia capas de celulares no local.

A Polícia Militar foi acionada para atuar na ocorrência e o corpo da vítima será encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, em Santo Amaro. A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas.

