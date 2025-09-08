Mulher é assassinada a facadas em Petrolina; ex-companheiro foge com filhos

O crime foi motivado pela não aceitação do fim do relacionamento; após a execução, o suspeito fugiu levando o dois filhos do casal

Polícia Civil investiga o caso (Polícia Civil/divulgação)

Uma mulher foi assassinada a facadas pelo ex-companheiro, no domingo (7), no Projeto Maria Tereza, Zona Rural de Petrolina, no Sertão de Pernambuco. A vítima foi identificada como Maria José, de 26 anos.

De acordo com testemunhas, o crime teria sido motivado pela não aceitação do fim do relacionamento. Após cometer o feminicídio, o suspeito fugiu levando os dois filhos do casal.

A Polícia Militar de Pernambuco foi acionada e realizou buscas na região para tentar localizar o acusado e resgatar as crianças, mas até o momento não obteve sucesso.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Pernambuco, por meio da 214ª Delegacia de Petrolina. "As investigações foram iniciadas de pronto e seguem até o esclarecimento do caso", declarou em nota.