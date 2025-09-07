BR-232 tem pista liberada após interdição para içamento de passarela
A pista, que havia sido interditada na noite da sexta (5) foi liberada por volta das 2h deste domingo (7), cerca de uma hora antes do horário previsto
Publicado: 07/09/2025 às 13:40
Motoristas enfrentam lentidão na BR-232 durante içamento de passarela (André Menezes/DER-PE)
O trânsito na BR-232, no trecho de aproximadamente um quilômetro localizado no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife, foi normalizado na madrugada deste domingo (7). A pista, que havia sido interditada para execução de obras, foi liberada por volta das 2h, cerca de uma hora antes do horário previsto.
O bloqueio teve início às 20h da última sexta-feira (5) e foi necessário para o içamento de estruturas metálicas que compõem a futura passarela e uma ciclovia. As intervenções fazem parte do projeto de triplicação da rodovia, conduzido pelo Governo de Pernambuco.
De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE), a instalação das peças foi finalizada ainda na noite de sábado (6), às 22h30, adiantando o cronograma estabelecido.
Enquanto o tráfego esteve interrompido, os veículos que seguiam no sentido Recife–Interior precisaram compartilhar a pista contrária, que funcionou em mão dupla provisória. Apesar da medida para reduzir transtornos, o fluxo permaneceu carregado durante todo o período da operação.