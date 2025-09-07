BR-232 tem pista liberada após interdição para içamento de passarela

A pista, que havia sido interditada na noite da sexta (5) foi liberada por volta das 2h deste domingo (7), cerca de uma hora antes do horário previsto

Motoristas enfrentam lentidão na BR-232 durante içamento de passarela (André Menezes/DER-PE)

O trânsito na BR-232, no trecho de aproximadamente um quilômetro localizado no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife, foi normalizado na madrugada deste domingo (7). A pista, que havia sido interditada para execução de obras, foi liberada por volta das 2h, cerca de uma hora antes do horário previsto.

O bloqueio teve início às 20h da última sexta-feira (5) e foi necessário para o içamento de estruturas metálicas que compõem a futura passarela e uma ciclovia. As intervenções fazem parte do projeto de triplicação da rodovia, conduzido pelo Governo de Pernambuco.

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE), a instalação das peças foi finalizada ainda na noite de sábado (6), às 22h30, adiantando o cronograma estabelecido.

Enquanto o tráfego esteve interrompido, os veículos que seguiam no sentido Recife–Interior precisaram compartilhar a pista contrária, que funcionou em mão dupla provisória. Apesar da medida para reduzir transtornos, o fluxo permaneceu carregado durante todo o período da operação.