Igreja Batista da Capunga: 111 anos de história, comunidade e compromisso social

Um dos pilares da Capunga sempre foi a educação. Ao longo do século, a igreja esteve à frente de escolas e iniciativas pedagógicas

A Igreja Batista da Capunga, fundada em 1914, atravessa gerações e hoje uma das mais importantes instituições religiosas e sociais de Pernambuco. Mais do que um espaço de culto, a Capunga é um marco da presença batista no Nordeste e um ponto de referência para a comunidade, que encontra nela acolhimento, ensino e inspiração.

A origem da Capunga remonta ao início do século XX, quando missionários e famílias recifenses deram os primeiros passos para formar uma congregação batista no bairro da Madalena. Em uma época de profundas mudanças urbanas e sociais, a nova igreja nasceu com o propósito de oferecer não apenas pregação, mas também educação e serviço à comunidade.

Com a fundação oficial em 1914, a Capunga rapidamente ganhou relevância. Seu primeiro templo, foi espaço de encontros, cultos e partilhas, atraindo pessoas que buscavam uma fé prática, ligada ao cotidiano. A cada década, a igreja crescia em número de membros e em impacto social.

Com o aumento da congregação, tornou-se necessário erguer um templo à altura do trabalho desenvolvido. A atual construção, erguida na década de 1950, é uma das maiores do país dentro do movimento batista.

Um dos pilares da Capunga sempre foi a educação. Ao longo do século, a igreja esteve à frente de escolas e iniciativas pedagógicas No campo social, também não faltam histórias. Campanhas de doação, projetos comunitários, ações missionárias e apoio às populações mais vulneráveis fazem parte da rotina da instituição.