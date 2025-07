Feminicídio em Igarassu: jovem de 22 anos é morta a facadas por ex-companheiro

Viatura da Polícia Civil de Pernambuco (Reprodução/PCPE)

Mais um caso de feminicídio na Região Metropolitana do Recife aconteceu na noite da última segunda-feira (14), em Igarassu. Uma jovem de 22 anos foi morta a facadas em uma residência no bairro de Santa Rita. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o autor foi preso na madrugada desta quarta-feira.

Identificada como Layane Silva Alves, de acordo com informações não-oficiais, a vítima estava na casa da irmã, quando teria recebido a visita do ex-companheiro José Cleidson Fragoso. Ele estaria tentando reatar o relacionamento.

A irmã deixou os dois a sós por alguns minutos e, quando retornou, encontrou Layane caída no chão, próxima à residência, com ferimentos no braço, tórax e cabeça. Ela foi socorrida na UPA de Cruz de Rebouças, mas não resistiu.

A PCPE comunicou, por nota oficial, que realizou a prisão do homem, de 27 anos, durante diligência realizada na madrugada desta quarta-feira.