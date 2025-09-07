UFPE inicia semestre com expansão para Sertânia e recepção a novos estudantes

Somente neste semestre, a UFPE vai recepcionar mais de 3 mil ingressantes em seus 109 cursos de graduação presenciais e oito cursos na modalidade a distância

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) inicia, nesta segunda-feira (8), o semestre letivo 2025.2 com uma marca importante para a interiorização do ensino superior público: o início das atividades do Centro Acadêmico do Sertão (CAS), em Sertânia, a 316 quilômetros do Recife. Ao todo, mais de 30 mil estudantes de graduação estarão distribuídos entre os campi do Recife, Vitória de Santo Antão, Caruaru e, agora, Sertânia.

Somente neste semestre, a UFPE vai recepcionar mais de 3 mil ingressantes em seus 109 cursos de graduação presenciais e oito cursos na modalidade a distância. A programação de boas-vindas ocorre ao longo da semana, em todos os centros acadêmicos, reunindo autoridades da universidade, gestores municipais e representantes das comunidades locais.

Nesta terça-feira (9), o reitor Alfredo Gomes, o vice-reitor Moacyr Araújo e a equipe de gestão seguem para Sertânia, onde participam da recepção aos novos estudantes, docentes e técnicos administrativos pela manhã. Às 15h, será realizada a abertura oficial das atividades do CAS, com a presença da prefeita do município, Pollyana Abreu, e de secretários municipais.

A agenda de abertura do semestre segue em outras unidades. Ainda na terça-feira (9), será realizado o evento no Centro Acadêmico do Agreste (CAA), em Caruaru, às 18h30, no Auditório Luiz Gonzaga. Já na quarta-feira (10), os estudantes do Campus Recife serão recepcionados na Concha Acústica, a partir das 9h30. No dia 12, a programação se encerra no Centro Acadêmico da Vitória (CAV), com atividades de acolhimento no hall do centro, a partir das 10h.