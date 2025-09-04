Novo centro acadêmico da UFPE, em Sertânia, inicia atividades nesta segunda (8)

Neste semestre, o Centro Acadêmico do Sertão (CAS) iniciará as atividades nos cursos de Engenharia de Energias Renováveis, Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente, Administração Pública e licenciatura em História.

Com o início do semestre 2025.2 da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), marcado para segunda-feira (8), o Centro Acadêmico do Sertão (CAS), no município de Sertânia, irá inaugurar suas atividades.

Neste semestre, segundo a UFPE, serão iniciados os cursos de Engenharia de Energias Renováveis, Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente, Administração Pública e licenciatura em História. A partir de 2026.2, começarão os cursos de Medicina e Medicina Veterinária.

O CAS irá funcionar, inicialmente, em um prédio cedido pela prefeitura municipal, localizado na Av. Agamenon Magalhães, nº 619, Centro, até que seja concluída a construção do novo campus.

O reitor da UFPE, Alfredo Gomes, o vice-reitor Moacyr Araújo e a equipe da gestão estarão na segunda (8), no CAS, para recepcionar os novos estudantes, docentes e técnicos administrativos no período da manhã.

No período da tarde, às 15h, acontecerá a abertura das atividades acadêmicas do CAS, com a participação da prefeita de Sertânia, Pollyana Abreu.

“É uma grande alegria para a UFPE a instalação do seu novo campus do Sertão, em Sertânia. Estamos muito felizes em receber os novos estudantes, os novos docentes e técnicos administrativos. É a realização de um grande esforço conjunto”, diz o reitor.

Abertura do semestre

De acordo com a UFPE, o início do semestre 2025.2 contará com mais de 30 mil alunos de graduação nos diversos centros no Recife, em Vitória de Santo Antão, em Caruaru e em Sertânia.

Segundo a universidade, serão realizados eventos de abertura do semestre, ao longo da semana, em todos os campi, para recepcionar os mais de 3 mil ingressantes.

Na terça-feira (9), será realizada a abertura do semestre no Centro Acadêmico do Agreste (CAA), em Caruaru, às 18h30, no Auditório Luiz Gonzaga, na 3ª Etapa do CAA.

Na quarta (10), os ingressantes dos cursos do Campus Recife serão recepcionados na Concha Acústica, a partir das 9h30.

Já os estudantes dos cursos do Centro Acadêmico da Vitória (CAV) serão recebidos no hall do CAV na sexta (12), a partir das 10h.

Atualmente, a UFPE oferta 109 cursos de graduação presenciais e mais oito cursos de graduação a distância.