Motorista perde o controle e caminhão tomba na BR-232, em Vitória de Santo Antão

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro aconteceu na manhã desta sexta, no sentido Recife

Faixa do km 41 da BR-232 foi liberada por volta das 10h30 (DIVULGAÇÃO/PRF)

Acidente com um caminhão deixou obstruída uma das faixas do km 41, da BR-232, no município de Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Sul, no sentido Recife. O sinistro aconteceu no começo da manhã e, por volta das 10h30, a pista foi liberada.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão perdeu o controle do veículo na altura do km 41 e tombou na faixa da esquerda. Ele não teve ferimentos.