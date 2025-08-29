Vida Urbana
ACIDENTE
Motorista perde o controle e caminhão tomba na BR-232, em Vitória de Santo Antão
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro aconteceu na manhã desta sexta, no sentido Recife
Publicado: 29/08/2025 às 10:40
Faixa do km 41 da BR-232 foi liberada por volta das 10h30 (DIVULGAÇÃO/PRF)
Acidente com um caminhão deixou obstruída uma das faixas do km 41, da BR-232, no município de Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Sul, no sentido Recife. O sinistro aconteceu no começo da manhã e, por volta das 10h30, a pista foi liberada.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão perdeu o controle do veículo na altura do km 41 e tombou na faixa da esquerda. Ele não teve ferimentos.
