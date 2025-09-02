Manifestantes reclamam das condições da via que liga comunidades à rodovia

Protesto interdita BR-101 e causa congestionamento no Cabo de Santo Agostinho (Reprodução/redes sociais)

Um protesto realizado no início da manhã desta terça-feira (2) interditou a BR-101, na entrada da Pista Preta, no sentido Cabo de Santo Agostinho. A manifestação começou por volta das 6h. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram pneus sendo queimados na pista.

De acordo com policiais militares do 18BPM, o ato foi realizado por moradores da comunidade Pista Negra, que reclamam das condições precárias da única via de acesso à comunidade, que liga a BR-101 ao município do Cabo.

Acionados, a equipe do Corpo de Bombeiros Miliar de Pernambuco (CBMPE) informou que uma equipe de combate a incêndios foi enviada ao local.