Carro e ônibus colidem frontalmente na BR-232; acidente deixa sete feridos

Acidente aconteceu na noite do último sábado (16), em Salgueiro. A Polícia Rodoviária Federal acredita que a colisão aconteceu após o carro entrar na contramão da rodovia.

O motorista do carro, o motorista do ônibus e quatro passageiros ficaram feridos. (PRF/Divulgação)

Um carro e um ônibus colidiram frontalmente na noite do último sábado (16), às 22h30, no km 507 da BR-232, em Salgueiro. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que sete pessoas ficaram feridas por conta do acidente.

A PRF suspeita que a batida aconteceu após o carro entrar na contramão da rodovia. O motorista do veículo se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi autuado. Logo após foi encaminhado para o Hospital de Salgueiro, por conta dos ferimentos. O condutor do ônibus e quatro passageiros também ficaram feridos e foram ao hospital para receber atendimento.