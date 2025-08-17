° / °

Carro e ônibus colidem frontalmente na BR-232; acidente deixa sete feridos

Acidente aconteceu na noite do último sábado (16), em Salgueiro. A Polícia Rodoviária Federal acredita que a colisão aconteceu após o carro entrar na contramão da rodovia.

Diario de Pernambuco

Publicado: 17/08/2025 às 13:35

O motorista do carro, o motorista do ônibus e quatro passageiros ficaram feridos. (PRF/Divulgação)

Um carro e um ônibus colidiram frontalmente na noite do último sábado (16), às 22h30, no km 507 da BR-232, em Salgueiro. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que sete pessoas ficaram feridas por conta do acidente.

A PRF suspeita que a batida aconteceu após o carro entrar na contramão da rodovia. O motorista do veículo se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi autuado. Logo após foi encaminhado para o Hospital de Salgueiro, por conta dos ferimentos. O condutor do ônibus e quatro passageiros também ficaram feridos e foram ao hospital para receber atendimento.

PRF suspeita que acidente aconteceu porque o carro entrou na contramão. (PRF/Divulgação)
O motorista do carro, o motorista do ônibus e quatro passageiros ficaram feridos. (PRF/Divulgação)

